Ларьки, базары, многоэтажки. Как мэрия планирует зарабатывать на продаже земель

Мэрия Бишкека собирается пополнить бюджет за счет продажи земель. Такое заявление сделал в конце прошлого года исполняющий на тот момент обязанности главы муниципалитета Балбак Тулобаев, а тем временем мэрия занялась отзывом проекта постановления БГК о продлении моратория на формирование и предоставление новых муниципальных земельных участков, подлежащих выделению в самостоятельную единицу и последующему выставлению на торги.

Мораторий продлевать передумали

Фактически мораторий прекратил действовать еще весной 2020 года, поскольку был принят в апреле 2019-го сроком на один год.

Мэрия должна была в течение полугода провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, пересмотреть систему администрирования для формирования прозрачных процессов и внести предложения в Бишкекский городской кенеш.

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В начале января 2020-го на очередной сессии Бишкекский горкенеш принял постановление об утверждении положений, регулирующих порядок предоставления земельных участков. Но вступить в силу оно должно только после утверждения Правил застройки и землепользования столицы. Но так как они еще не приняты, то муниципалитет предложил продлить мораторий. Теперь же хочет его отозвать.

Депутат БГК Куванычбек Конгантиев поинтересовался на заседании постоянной комиссии горкенеша, почему мэрия не отменяет трехлетний мораторий (до 2022 года) для выдачи земли под легкие конструкции, а лишь под капитальные строения.

«Вы объясняете отмену тем, что нужно пополнять бюджет, создавать рабочие места. Объекты облегченного типа — это то же самое. Они даже больше приносят, чем капитальные объекты. Думаю, есть смысл и для них отменять», — сказал он.

В итоге депутаты профильной комиссии поддержали предложение мэрии и проект постановления вернули.

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Депутат БГК Канатбек Музуралиев в интервью 24.kg заявил, что негативно относится к снятию моратория.

Думаю, уже готовы решения, документы. После снятия моратория хотят сразу узаконить эти земельные участки. Канатбек Музуралиев

«Поэтому муниципалитет должен сразу сказать, о каких землях идет речь, как их будут формировать, выставлять на торги или каким образом реализовывать, внести соответствующий проект документа, чтобы мы могли изучить. А то получается как: если что плохое, сразу горкенеш виноват, а как хорошо, мэрия молодец», — пояснил он.

Канатбек Музуралиев добавил, что в свое время депутаты БГК вводили мораторий, чтобы навести порядок в процедуре выделения земель, установки павильонов, киосков, выкупа участков, на которых строительные компании уже построили многоэтажки, а жители не знают, что их дома стоят на арендованных участках.

«Этот мораторий вводил Азиз Суракматов, он дружит с головой, он сам строитель, знает, что уже возбуждались дела по земельным участкам. И он побоялся передавать, пока не примем стопроцентно все документы. В положениях есть еще многие лазейки», — подчеркнул он.

Распоряжаться землей мэрия права не имеет

Представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова считает, что муниципалитет, вообще, незаконно предоставляет земельные участки как в аренду, так и в собственность.

«Мэрия сначала должна провести инвентаризацию всей муниципальной собственности и зарегистрировать ее в ГУ «Кадастр». Нам говорят, что для этого нужны большие деньги. Но после обращений госорганов их освободили от оплаты госпошлины в судах. Возможно, здесь так же можно сделать», — заметила она.

Светлана Антропова добавила, что они неоднократно обращались по этому вопросу в прокуратуру, но пока не получили ответ.

А тем временем, по ее словам, горожане уже сообщают фонду, что какие-то люди ходят возле домов, во дворах, смотрят земли.

Выходит, это у нас поставлено так: увидел свободный земельный участок, пишешь заявление, и тогда муниципальные службы начинают смотреть, можно его отдать или нет. Светлана Антропова

«При таких условиях хаотичная застройка Бишкека продолжится», — сказала она.

По словам представителя ОФ, при отсутствии Проекта детальной планировки, Правил землепользования и застройки строительство вообще не должно вестись.

Коня поставить перед телегой

Юрист, член общественного совета Госстроя Эрик Ирискулбеков отмечает, что необходимо изучать каждый участок, который мэрия предоставляет.

«Выделение земель — сложный вопрос. С одной стороны, многие предприниматели жалуются, что муниципалитет наложил мораторий и это ограничивает их предпринимательскую деятельность. С другой — в отсутствие Проекта детальной планировки, положения об определении земельных участков это может создать большой коррупционный риск в деятельности муниципальных органов», — пояснил он.

Безусловно, сначала должны быть приняты все основополагающие градостроительные документы, только после этого — начаться процедура предоставления земель. Эрик Ирискулбеков

По его словам, в земельном законодательстве четко написано, где и что можно строить: должны быть Генеральный план, Проект детальной планировки и проект застройки.

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«Сейчас деятельность мэрии должна быть сконцентрирована не на том, чтобы убрать мораторий, а чтобы в скорейшем времени разработать ПДП, ПЗЗ и потом уже решать вопрос об участках. Потому что, даже если снимут мораторий, невозможно будет оформлять градостроительный документ. А без них нельзя что-либо строить», — заметил Эрик Ирискулбеков.

Он добавляет, что процесс выделения участков и подготовки документов со стороны муниципалитета непрозрачен. Посмотреть тоже градостроительное заключение Бишкекглавархитектуры, данные ГУ «Кадастр» невозможно, как и сопоставить с Генпланом или другими градостроительными документами.