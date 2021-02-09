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Общество

Назира Дюшеева назначена президентом Кыргызской академии образования

Доктора педагогических наук Назиру Дюшееву назначили президентом Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в ведомстве.

По его информации, ранее профессор работала директором Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

Министерства образования и науки КР
Фото Министерства образования и науки КР. Назира Дюшеева
Назира Дюшеева родилась 29 ноября 1972 года в городе Фрунзе. В 1995 году она окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова с присвоением квалификации «учитель начальных классов, учитель русского языка в начальных национальных классах», а в 2005-м — Кыргызскую государственную юридическую академию с присвоением квалификации «юрист».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182817/
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