Назира Дюшеева назначена президентом Кыргызской академии образования

Доктора педагогических наук Назиру Дюшееву назначили президентом Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки. Об этом сообщили в ведомстве.

По его информации, ранее профессор работала директором Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

Фото Министерства образования и науки КР. Назира Дюшеева

Назира Дюшеева родилась 29 ноября 1972 года в городе Фрунзе. В 1995 году она окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова с присвоением квалификации «учитель начальных классов, учитель русского языка в начальных национальных классах», а в 2005-м — Кыргызскую государственную юридическую академию с присвоением квалификации «юрист».