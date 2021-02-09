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Общество

Фильм из Кыргызстана покажут на кинофоруме в Гонконге

Проект Дальмиры Тилепбергеновой «Арно» («Одинокая сосна») будет показан на XIX Азиатском финансовом кинофоруме в Гонконге. Об этом со ссылкой на продюсера картины Марину Десяткину сообщили в департаменте кинематографии КР.

Лента примет участие в программе «Фильмы, находящиеся в производстве». Это совместный проект трех стран: Кыргызстана, Канады и Мальты.

«Приятно сообщить вам о том, что наш проект «Арно» («Одинокая сосна») прошел отборочный тур, состоявший из нескольких сотен заявок, и вошел в список 21 фильма, которые будут представлены в конце марта этого года на кинорынке в Гонконге HAF19», — сказала режиссер Дальмира Тилепбергенова.

«Одинокая сосна» повествует о трогательной истории семилетней девочки, которая считает, что родинка на ее губе — это дар от бога и благодаря ей все ее желания сбудутся. Арно — энергичная девочка-сорванец, проводящая беззаботное лето в стойбище своего отца, главная мечтой которой — быть сыном своему отцу, у которого все четверо детей — девочки. История основана на реальных событиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182771/
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