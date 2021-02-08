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Общество
Сюжет: COVID-19

Мэрия Бишкека снова обещает открыть школы и детсады. Теперь с 1 марта

Мэрия Бишкека планирует возобновить учебный процесс в традиционном режиме для всех школьников с 1 марта. Информацию 24.kg подтвердил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

«Если эпидемиологическая ситуация будет хорошей, то откроем полностью и школы, и сады», — сказал он.

Ранее инициативная группа родителей учеников вышла на митинг к столичному муниципалитету с требованием, чтобы их детям разрешили учиться в обычном режиме.

Напомним, обучение в режиме офлайн запустили в Бишкеке только для четырех параллелей (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) с 18 января 2020 года с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ожидалось, что с 1 февраля в школы смогут вернуться ученики других классов, но городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182672/
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