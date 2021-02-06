В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву

С 8 февраля регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек — Москва будут выполняться по три раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик». Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.
По его данным, при этом сохраняются чартерные рейсы, в том числе по другим маршрутам. Однако для приобретения билетов на них кыргызстанцам нужны соответствующие основания:
- наличие проживающих на территории России близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), опекунов и попечителей из числа россиян;
- участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;
- выезд в Российскую Федерацию в целях лечения;
- наличие вида на жительство;
- однократный въезд к нуждающимся в уходе больным родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям;
- однократный въезд в качестве высококвалифицированных специалистов с членами семей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные) по спискам (с указанием пункта пропуска через госграницу России и даты въезда), направленным в ФСБ России и МВД России федеральными органами исполнительной власти, в сфере ведения которых находится организация — работодатель;
- аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических либо консульских учреждений, а также члены их семей.