В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву

С 8 февраля регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек — Москва будут выполняться по три раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик». Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

По его данным, при этом сохраняются чартерные рейсы, в том числе по другим маршрутам. Однако для приобретения билетов на них кыргызстанцам нужны соответствующие основания: