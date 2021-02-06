19:36
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Общество

В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву

С 8 февраля регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек — Москва будут выполняться по три раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик». Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

По его данным, при этом сохраняются чартерные рейсы, в том числе по другим маршрутам. Однако для приобретения билетов на них кыргызстанцам нужны соответствующие основания:

  • наличие проживающих на территории России близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), опекунов и попечителей из числа россиян;
  • участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;
  • выезд в Российскую Федерацию в целях лечения;
  • наличие вида на жительство;
  • однократный въезд к нуждающимся в уходе больным родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям;
  • однократный въезд в качестве высококвалифицированных специалистов с членами семей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные) по спискам (с указанием пункта пропуска через госграницу России и даты въезда), направленным в ФСБ России и МВД России федеральными органами исполнительной власти, в сфере ведения которых находится организация — работодатель;
  • аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических либо консульских учреждений, а также члены их семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182571/
просмотров: 881
Версия для печати
Материалы по теме
Количество регулярных рейсов в Москву из Бишкека увеличивается
Авиасообщение в странах ЕАЭС будет восстановлено в ближайшее время
Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи
Летевшие из Турции кыргызстанцы застряли в аэропорту Алматы
Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Новые правила перелетов. Кто и как может вылететь в Россию из Кыргызстана
Цены на билеты. Кыргызстан просит Россию увеличить число регулярных авиарейсов
Возобновляются регулярные авиарейсы Бишкек — Исфана — Бишкек
12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь
Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживают рейсы
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Школы в&nbsp;традиционном режиме. Обучение или мучение? Школы в традиционном режиме. Обучение или мучение?
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Бизнес
Лаборатория &laquo;Гемотест&raquo; начала обрабатывать ПЦР-тесты на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Бишкеке Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке
Нурсултан Кубанов создает новую партию Нурсултан Кубанов создает новую партию
Теперь и&nbsp;в&nbsp;Караколе: Globus расширяет географию! Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
Сезон охоты на&nbsp;бизнес открыт? Волна громких задержаний Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
6 февраля, суббота
19:36
В Кыргызстан незаконно пытались ввезти 760 голов крупного рогатого скота В Кыргызстан незаконно пытались ввезти 760 голов крупно...
19:07
Угрожал ножом и отобрал деньги. Подозреваемого в ограблении задержали в Бишкеке
18:41
В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
18:05
В Кыргызстане биометрические ID-карты получили уже два миллиона граждан
17:36
Кыргызстанцы смогут участвовать в первом фестивале подкастеров