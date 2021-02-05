На крыше многоэтажки в Бишкеке без разрешения работает салон красоты

На крыше многоэтажки в Бишкеке без разрешения открыли салон красоты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в Свердловский акимиат обратилась жительница дома на улице Абдрахманова, 105/3, с просьбой проверить законность нахождения салона красоты на крыше жилого многоэтажного дома.

На место выехали главный архитектор района, сотрудники райадминистрации, милиции и МТУ. При осмотре крыши установлено, что на самом деле на крыше дома без каких-либо проектно-разрешительных документов создан и функционирует салон красоты.

«В данном случае проверка строительства объектов и выявление нарушений статей Закона КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» входит в компетенцию Госэкотехинспекции при правительстве. Управление по Бишкеку взяло данный вопрос на контроль», — отметили в мэрии.