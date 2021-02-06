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Общество

Уборка дворов многоэтажных домов. Власти города Ош недовольны работой домкомов

Вице-мэр Оша Асылбек Топчубаев недоволен работой квартальных комитетов и домкомов с населением. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в городе обсудили вопросы санитарной очистки территорий многоэтажных домов. Вице-мэр призвал усилить разъяснительную работу по вопросам наведения порядка и чистоты на вверенной территории.

Чиновник посоветовал тесно работать с частными компаниями, которые занимаются уборкой дворов, если жители сами не будут этого делать.

«Весной нас ожидает ежегодный трехмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Все работы по наведению порядка и чистоты в городе будут на личном контроле мэра. Прошу усилить работу в сфере уборки территории вокруг своих домов», — подчеркнул Асылбек Топчубаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182530/
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