Ликвидация стихийных точек. Торговцам посоветовали искать новые места самим

Первый замакима Ленинского района Алтынбек Маматов посоветовал продавцам Ошского рынка отыскать место торговли самим. Об этом он заявил в интервью 24.kg.

По словам торговцев, из-за запретов мэрии устанавливать стихийные точки продажи пострадали около 3 тысяч продавцов.

Замакима района отметил, что на сегодня на территории Ошского рынка есть только 596 мест, куда можно разместить продавцов, оставшихся без работы.

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«Раньше работал ТЦ «Берекет универсал». Его участок планируем включить в муниципальный рынок. Там есть маленькая стоянка, на этом месте хотим обустроить «стихийку». Но это пока предложение», — рассказал Алтынбек Маматов.

В свою очередь продавцы выразили недоумение, что сотрудники муниципалитета начали ликвидировать торговые точки, не предлагая им взамен другого места для работы.

Алтынбек Маматов в ответ порекомендовал найти точку для продажи самим.

«Я надеюсь, что среди митингующих есть сознательные торговцы, которые постараются найти себе место самостоятельно. Пусть будет их 600 человек, и мы стольких же постараемся разместить. А не так, путем крика и ора», — сказал он.

Так не должно быть. 15 лет они работают бесплатно и нам в упрек ставят и говорят — мы ничего не знаем, давайте нам работу. Но каждый человек сам должен стараться. Первый замакима Ленинского района Алтынбек Маматов

Помимо жалоб горожан, причиной уничтожения стихийной торговли на Ошском рынке чиновник назвал устоявшуюся коррупционную схему.

«Есть устоявшаяся коррупционная схема. Мафия. Среди митингующих есть женщины: Диля, Канделия. Вот они ходят. Каждая из них имеет как минимум по 30 точек. С каждого из них собирают по 3 тысячи сомов. Эти факты есть. Торговцы запуганы. Поэтому они боятся об этом говорить», — заключил первый замакима Ленинского района Алтынбек Маматов.