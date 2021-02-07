В Бишкеке 7 февраля дожди. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 10 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

10.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова.

У кого намечается той

Зинаида Петренко

Родилась 7 февраля 1951 года. Народная артистка Кыргызстана.

Канатбек Исаев

Родился 7 февраля 1975 года в селе Калиновка (ныне село Кошой) Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Запатентован огнетушитель

Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется XVII веком.

Самым первым огнетушителем считается тот, который создан в Англии в XIX веке. Для его наполнения тоже брали воду. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушители.

Фото из интернета. Взрывной огнетушитель «Пожарогаз» Шефталя

Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Владимир Янковский

Фото из интернета. Владимир Янковский

Родился 9 февраля 1926 года в городе Саратове. Музыковед, композитор, член Союза композиторов СССР с 1961-го, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1957 году, получив диплом музыковеда-теоретика, молодой специалист приезжает в Киргизию и навсегда связывает свою жизнь с кыргызским музыкальным искусством.

Владимир Янковский вошел в историю как один из основоположников научного музыкознания в КР. Он внес значительный вклад и в дело воспитания музыкальных кадров республики.

Долгие годы он также принимал участие в работе репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры республики.

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал писать научные статьи по проблемам кыргызской музыки.

Постоянно работал и как композитор. Им написаны камерно-инструментальные, симфонические сочинения, музыка к драматическим спектаклям.

Умер 7 февраля 1980 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажет балет «Бахчисарайский фонтан»;

арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на м узыкально-поэтический вечер ;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит спектакль «Верный друг».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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