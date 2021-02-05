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Общество

Высшую аттестационную комиссию хотят передать Минобразования. Ученые против

Представители научного сообщества Кыргызстана обеспокоены грядущими реформами в сфере образования и науки.

В частности, их не устраивает, что к Министерству образования намереваются присоединить Национальную академию наук, Высшую аттестационную комиссию и Государственную службу интеллектуальной собственности.

Эксперты и ученые рекомендуют профильному ведомству сосредоточиться на проблемах школ и детсадов, вузов, колледжей и лицеев, чтобы повысить качество образования.

В заявлении ученых говорится, что ВАК в соответствии с Законом «О науке и об основах государственной научно-технической политики» является государственным коллегиальным научно-экспертным органом, осуществляющим аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Присуждает им ученые степени и присваивает ученые звания.

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«Как можно подзаконным актом, имеющим меньшую юридическую силу, разрушить годами сложившуюся и вполне оправданную систему науки? Где гарантии эффективности этой реструктуризации? Где гарантии, что, разрушив всю систему образования и науки Кыргызстана, через три месяца некоторые руководители не умоют руки? Чей это заказ? Разрушив образование и науку, породив безграмотное поколение, можно легко управлять страной извне. Бездумное разрушение сложившейся системы может сказаться не сейчас, а через некоторое время. Высшему руководству страны следует обратить внимание на этот вопрос, поскольку образование и наука представляют собой стратегически важные направления государственной политики», — говорится в обращении научного сообщества.

По их словам, система аттестации, сложившаяся в советский период, в Кыргызстане была модернизирована, но сохраняет традиции союзного времени, что позволяет взращивать научные кадры последовательно в двух этапах. Она существует во многих странах СНГ, во всех государствах — членах ЕАЭС, кроме Казахстана.

«Являясь самостоятельной, независимой государственной структурой, ВАК успешно справляется со своими функциями, достойно отражая современные вызовы и риски», — пишут ученые.

Они недоумевают, зачем разрушать сложившуюся, успешно функционирующую систему, чтобы якобы сократить государственные структуры. Ведь любая реформа должна быть оправданной и последовательной.

Президента Садыра Жапарова и премьер-министра Улукбека Марипова просят обратить внимание на эту проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182364/
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