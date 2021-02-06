В Бишкеке 6 февраля облачность. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 10 часов 8 минут.
У кого намечается той
Замирбек Эсенаманов
Родился 6 февраля 1953 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Максатбек Есеналиев
Родился 6 февраля 1979 года во Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.
Екатерина Тарева
Родилась 6 февраля 2000 года. Пятиборка. Участница юношеских Олимпийских игр-2018.
Памятные даты
Международный день бармена
Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584–675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.
Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;
- горнолыжный комплекс «Чункурчак» приглашает на фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха».
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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