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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 февраля облачность. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 10 часов 8 минут.

У кого намечается той

Замирбек Эсенаманов

Родился 6 февраля 1953 года. Депутат Жогорку Кенеша. 

Максатбек Есеналиев

Родился 6 февраля 1979 года во Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Екатерина Тарева

Родилась 6 февраля 2000 года. Пятиборка. Участница юношеских Олимпийских игр-2018.

Памятные даты

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584–675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;
  • горнолыжный комплекс «Чункурчак» приглашает на фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182359/
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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