Администрация клуба PROMZONA ответила на действия мэрии Бишкека и прокуратуры

Арт-директор клуба PROMZONA Вадим Зарецкий прокомментировал демонтаж объектов, расположенных около его заведения. Публикация появилась на странице клуба в Facebook.

«Привет, ребята! Хотим сказать вам огромное спасибо за поддержку и внимание, но хотим подчеркнуть: мэрия, УЗС (Управление землепользования и строительства) и прокуратура действуют в правовом русле и корректно. Мы находимся в тесном контакте с властями, устраняем все недочеты и сделаем все возможное, чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов!» — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня стало известно, что администрация клуба PROMZONA по указанию мэрии вынужденно демонтировала скульптурную композицию из двух фигур, сидящих на скамейке у входа в заведение. Под снос чуть позже попала и большая сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.

В муниципалитете 24.kg заверили, что демонтаж производится в рамках закона. По их информации, администрация клуба самовольно расширила территорию вокруг заведения и не платила аренду за парковку.