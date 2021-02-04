Дело Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля 2021 года. Суд отклонил прошение юристов. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

Ранее защита бывшего президента заявила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного в связи с ухудшением здоровья.

Отметим, обвиняемыми по делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, академик Абдухалим Раимжанов и бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.