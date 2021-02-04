17:06
USD 84.80
EUR 101.99
RUB 1.11
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля 2021 года. Суд отклонил прошение юристов. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

Ранее защита бывшего президента заявила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного в связи с ухудшением здоровья.

Отметим, обвиняемыми по делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, академик Абдухалим Раимжанов и бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182341/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Суд перенесли, ждут заключения о здоровье бывшего президента
Дело Аскарбека Шадиева выделять не будут. Суд отклонил ходатайство адвокатов
У Алмазбека Атамбаева диагностировали межпозвоночную грыжу и бронхит
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева проходит у здания суда в Бишкеке
Дело Батукаева. В суде вновь просят отпустить из-под стражи Алмазбека Атамбаева
Медики должны собрать консилиум по состоянию здоровья Атамбаева до 3 февраля
Чем болеет Алмазбек Атамбаев? Суд назначил обследование бывшему президенту
Материалы в отношении Атамбаева просят выделить в отдельное производство
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продолжится без участия Алмазбека Атамбаева
Алмазбек Атамбаев написал свою первую книгу, находясь в тюрьме
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Чем опасен храп и&nbsp;как с&nbsp;ним бороться Чем опасен храп и как с ним бороться
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
4 февраля, четверг
16:44
Сарказм, оскорбления, язык вражды. Эксперты изучили, что писали о выборах-2021 Сарказм, оскорбления, язык вражды. Эксперты изучили, чт...
16:40
Дело Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 7 апреля
16:36
Директору госучреждения «Кадастр» Абдумуктару Маматову продлили домашний арест
16:32
В микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные днем отстреливают бездомных собак
16:20
Экс-глава Финпола до апреля будет содержаться в СИЗО ГКНБ