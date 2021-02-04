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Общество

Насмешка над митингующими. Родителей школьников возмутил пост советника мэра

Родителей бишкекских школьников возмутила публикация советника мэра столицы Асхата Осмонова.

Сегодня он выложил на своей странице в Facebook фотографию с митинга родителей и подписал: «Будние дни в мэрии. Когда журналистов больше, чем митингующих».

скриншот из Facebook
Фото скриншот из Facebook. Публикация Асхата Осмонова
Протестующие восприняли это как насмешку и стали комментировать публикацию.

«Как не стыдно так писать представителю закона? У вас совесть есть? Там пришли матери-одиночки, многодетные родители, а вы их высмеиваете. Мы просто хотим нормальное образование нашим детям, а вы нарушаете их права по всем направлениям!» — написала одна из родительниц.

Отметим, инициативная группа родителей учеников сегодня вышла на митинг к мэрии Бишкека. Они требуют у властей, чтобы их детям разрешили учиться в обычном режиме.

«Вам, видимо, кроме того, что сидеть и в окошко глядеть, делать нечего? Все советы ценные уже раздали? Фото сняли, когда еще не все собрались, это во-первых. Во-вторых, по другому до вас не достучаться. Вы же на официальные письма и обращения отфутболивать только умеете», — прокомментировала другая участница митинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182306/
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