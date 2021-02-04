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Общество

Мэрия Кара-Балты приостановила отстрел бродячих собак

Ликвидация бродячих собак мэрией Кара-Балты приостановлена на неопределенный срок. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мнения разделились. Одна группа горожан защищает бесхозных собак, а другая пишет заявления и требует их ликвидации. Директор муниципального предприятия «Универсал» Надежда Ладожинская приостановила работу по ликвидации. В ходе разбирательств инициативная группа решила обратиться в адрес руководства мэрии, горкенеша с алгоритмом действий по решению данной проблемы», — сказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что мэрия Кара-Балты на этой неделе с понедельника по пятницу должна была произвести отстрел бродячих собак. Ранее в муниципалитет и МП «Универсал» поступило больше 137 заявлений от жителей города с просьбой произвести ликвидацию бесхозных животных, так как участились случаи их нападения на детей и взрослых. В одном из обращений указывается, что стая бродячих собак напала рано утром на ребенка, который направлялся в школу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182264/
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