Пандемия на Иссык-Куле. Как боролись с коронавирусом сельские медики

Уже год, как человечество столкнулось с мировой пандемией коронавируса. Не обошла смертельная болезнь и Кыргызстан. Нашу страну она застала врасплох. Отсюда многочисленные необоснованные смерти, нехватка больничных коек и медикаментов. Проверку на прочность прошли не все.

Медики оказались на первом рубеже. Наш сегодняшний собеседник — директор Иссык-Кульской территориальной больницы Альмира Адашева. О коронавирусе она знает не понаслышке, с диагнозом COVID-19 сама оказалась в реанимации.

Не верьте, что медики черствые люди

Альмира хорошо помнит первого пациента в карьере. Хотя прошло много лет, и он уже стал взрослым мужчиной.

«Каждый раз, когда вижу его, всплывают приятные воспоминания. Честно скажу, я тогда сильно испугалась, когда меня отправили на первый вызов. У пятимесячного мальчика был бронхит, он сильно кашлял и задыхался. Мне было очень жаль малыша. Я к тому времени сама была мамой, и страдания этого ребенка восприняла как свою боль», — рассказывает директор больницы.

С теплотой Альмира Алиевна вспоминает наставников. Крым Джумаевна Асакеева была тогда заведующей детским отделением больницы. Она всегда поддерживала и передавала знания молодым докторам.

— Было очень тяжело, когда умирали дети. Отделение было рассчитано на 75 коек. Больных малышей было много. Особенно тяжело было, когда умирали маленькие пациенты. Именно тогда первый раз возникло желание бросить эту работу. Вы не верьте, что медики черствые люди и не способны сопереживать чужой беде, — говорит Альмира Адашева.

Человеческие возможности не безграничны. Поэтому ушла на административную должность осознанно. Альмира Адашева

Стаж на руководящих должностях в различных медицинских учреждениях у нее больше тридцати лет. Сегодня в Иссык-Кульской территориальной больнице пять отделений: родильное, соматическое, хирургическое, инфекционное и реанимация.

— При необходимости наши хирурги здесь делают сложные операции. Пару лет назад спасли пациента с ножевым ранением в сердце. Молодого человека ударили остро заточенным клинком во время драки. Состояние парня было крайне тяжелым, он потерял много крови. Перевозить в таком состоянии в другую больницу было категорически противопоказано. Операция на открытом сердце продолжалась несколько часов, хирурги справились блестяще, — вспоминает случаи из врачебной практики главврач.

Летом всех врачей территориальной больницы среди ночи подняли с постелей. В селе Чок-Тал столкнулись две машины. В общей сложности пострадали 11 человек. Среди них много детей. Врачи до утра работали, кого-то отправляли в реанимацию, кто-то незамедлительно попадал на операционный стол. Благодаря усилиям медиков обошлось без человеческих жертв.

Больница до 2001 года имела 375 коек. После реформы сократили — всего 70 коек, потом добавили 90 мест. В связи с пандемией начали ремонт инфекционного отделения, которое давно в аварийном состоянии. Скоро можно будет размещать в нем до 60 больных.

— У нас нет врача рентгенолога. Отличный наш специалист Владимир Федорович Наместников в самый пик пандемии принимал до 60 пациентов в день. Работать приходилось сутками. Люди, чтобы сделать снимки грудной клетки, занимали очередь с пяти утра. Спать ему зачастую приходилось в кабинете. Такая нагрузка сказалась на здоровье врача-пенсионера. Он вынужденно ушел с работы по состоянию здоровья, — рассказывает Альмира Алиевна.

Молодежь в больницах не задерживается

Во время беседы мы затронули вопрос о последствиях пандемии. По статистике Кыргызстан занимает одно из первых мест в мире по числу заболевших коронавирусом врачей. По данным Министерства здравоохранения, всего число медиков, заболевших COVID-19, превысило 2 тысячи 830 человек, что составляет 16,8 процента от общего числа инфицированных в стране.

Во время первой волны пандемии на Иссык-Куле ощущалась сильная нехватка врачей.

— Для нас это стало серьезным испытанием. У нас был приказ, что коллеги старше 65 лет относятся к группе риска. Они не могут заходить в красную зону. Большое спасибо Джамиле Амановне, реаниматологу из Бишкека. Она в критические для нас дни приехала к нам в больницу со своей командой. В санатории «Алтын Балалык» открыли дополнительный госпиталь на сто коек. Сейчас он продолжает работать. В прошлом году к нам приехали шесть ординаторов. Правда, в итоге остались четверо. Молодежь стала прекрасными специалистами по лечению пациентов с коронавирусом. Два реаниматолога, два хирурга.

Сегодня в больнице 22 врача при штатной загруженности в 41 единицу.

Молодые специалисты после окончания вузов не едут в регионы. Администрация клиники не может оказать им материальную помощь. Это не предусмотрено бюджетом. Недавно уехал детский хирург.

— Собирается в Россию мой заместитель. У него трое сыновей, дети подрастают. Зарплата маленькая. Его выбор можно понять, — говорит главврач.

Испытание коронавирусом

— Нас пандемия застала врасплох. Палаты не были оснащены необходимой аппаратурой. Сейчас положение нормализовалось. Появились дефицитные аппараты ИВЛ. Сначала у нас было их всего шесть. Причем все старые. Сейчас — 15. Я считаю, коллектив достойно вынес все тяготы борьбы с этой болезнью. На первом этапе, как и везде, у нас была паника, потом все систематизировали. Выработали алгоритм лечения. За это время в нашей больнице у нас скончалось 30 пациентов: 13 от пневмонии, остальные от коронавируса. Средний возраст — старше 50, — рассказывает Альмира Адашева.

Скрывать не буду, летом в регионе была большая вспышка. Причины — большая внутренняя миграция, приток туристов. Альмира Адашева

— Большую помощь в организации лечения коронавирусных больных оказали российские медики. Они одобрили наши протоколы, заходили в красную зону, консультировали, — говорит Альмира Адашева.

К сожалению, среди заболевших было много медиков. Должно не защищались, ходили без СИЗ. Очень было много бессимптомных пациентов.

— Ко мне в эти дни заходили толпы людей. Весной приходилось решать много административных вопросов. Я и оказалась на больничной койке. Сначала в своей реанимации, потом перевели в Бишкек. В нашей больнице 20 медиков переболели. К сожалению, умер заведующий нашим реанимационным отделением Сарбагыш Иманалиев. Он во время эпидемии оперировал тяжелых больных, заходил в красную зону. До шестидесятилетия врач не дожил двадцать дней.

Хочу заверить, что теперь мы во всеоружии. Обеспечены необходимым. Альмира Адашева

— Чем сельский врач отличается от городского?

— Большая разница. Сельский медик может рассчитывать только на свои руки и голову. У городского все под рукой: хочешь рентген делай, хочешь — УЗИ. А здесь надо брать ответственность на себя, уметь в трудную минуту рисковать. Ведь зачастую на кону стоит жизнь твоего пациента. Кроме этого, сельский врач всегда на виду. Сельский медик не может выехать надолго за пределы даже своего района, — рассказала главный врач.

Дети Альмиры Алиевны не пошли по ее стопам. Она уже бабушка семи внуков. Сын работает в Чолпон-Ате, дочери вышли замуж и занимаются детьми. Как призналась наша собеседница, она об этом не жалеет. Может, внуки выберут специальность врача.