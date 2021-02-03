4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Власова, Девятое января, проспекта Дэна Сяопина;

9.00-11.00 — отрезок улицы Исанова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Скрябина, Бектенова, Широкой, Новосельской, переулка Бийского;

9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6-8;

9.30-15.00 — улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 40;

9.40-14.00 — отрезки улиц Керамической, Дачной, Кайынды;

9.40-17.00 — район, ограниченный улицами Буденного, Саратовской, Фрунзе, Салиевой;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20-23, Чуй-45, Чуй-48, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова);

10.00-15.00 — отрезки улицы Элебесова, переулков Зайсанского, Коллективного;

11.00-13.00 — отрезок улицы Московской;

14.30-16.30 — 4-й микрорайон, 30-35;

13.00-17.00 — район, ограниченный улицами Элебаева, Байтика Баатыра, Кулатова, Толстого;

14.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева, Орозбекова, проспекта Жибек Жолу.