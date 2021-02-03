4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Власова, Девятое января, проспекта Дэна Сяопина;
- 9.00-11.00 — отрезок улицы Исанова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Скрябина, Бектенова, Широкой, Новосельской, переулка Бийского;
- 9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6-8;
- 9.30-15.00 — улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 40;
- 9.40-14.00 — отрезки улиц Керамической, Дачной, Кайынды;
- 9.40-17.00 — район, ограниченный улицами Буденного, Саратовской, Фрунзе, Салиевой;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20-23, Чуй-45, Чуй-48, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова);
- 10.00-15.00 — отрезки улицы Элебесова, переулков Зайсанского, Коллективного;
- 11.00-13.00 — отрезок улицы Московской;
- 14.30-16.30 — 4-й микрорайон, 30-35;
- 13.00-17.00 — район, ограниченный улицами Элебаева, Байтика Баатыра, Кулатова, Толстого;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева, Орозбекова, проспекта Жибек Жолу.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Западная, Школьная, Айдар), Дачное (улицы Береговая, Южная, Ленина), Восток (улицы Береговая, Сельповская, Степная), Берлик, Васильевка, Лесхоз, Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, дачи «Достук»;
- 10.00-17.00 — села Лебединовка (улицы 28 га, Ошская, Боконбаева, Нарынская, Чуйская, Северная, Таласская, Манаса, Угловая, Семетей, Кошой, БЧК, Комсомольская, переулок Победы, жилмассив «Айкол»), Кара-Жыгач, Беш-Кунгей, Кок-Жар, Бек-Тоо, новостройка «Салкын-Тор»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 62-292), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ленина, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Полярная, Садовая, Октябрьская, Интернациональная, переулок Новый), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Полярная, Ала-Арчинская, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Кирова, Фрунзе, Пионерская, Горького, Крупской, Комсомольская, Степная, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Шевченко, тупик Советский);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Фрунзе, Ленина, Солнечная, Горького, Матросова, Юбилейная), Кош-Добо, Садовое (улицы Советская, Крупской), Беш-Терек (улицы Садовая, 50 лет Октября, Школьная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Бакыт, Шопокова, Пионерская, Гоголя, Тольятти, Абая, Маяковского, Чайкиной, Космическая, Толстого, Свердлова, Железнодорожная, Джамбула), село Новониколаевка (улица Западная);
- 12.00-17.00 — село Сосновка;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чолок-Арык;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Социалчи, Гагарина, Жайылма (улицы Айдарова, Токтогула, Рахматова);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Советское;
- 9.00-17.00 — села Кенеш, Буденовка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Джаны-Джол;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Бейшеке (улицы Северная), город Орловка (улицы Косякова, Веселая).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Айбек, Кашкалдак, Заправка, Котормо, Маданият, Кок-Жар, Найман, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Кыргызчек, Асанчек, Каарман, Достук, Манас.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Кальтак, Живпром, Стахановская, Шахтерская, Ударник, Сухана, Черкасова, Пушкина, Техникум, Пионерская, Ломоносова, Машзавод, Северная, Едренкина, Кулатова, Горняк, Интернациональная, Газетная, Гастелло, Калинина, Загородная, Садовая, Ключевая, Дыйкан, Баялинова, Боконбаева, Гагарина, Кольцевая, Горького, Маяковского, 7, 8, 10, 12, 12а, Орозбекова, Строительная, Токтогула, Чехова, 18, Юбилейная, 7, 8, 10, 12, Ынтымак), сельские управы Орозбекова, Уч-Коргон.