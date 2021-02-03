Против ликвидации Минтруда и соцразвития выступили НПО

Неправительственные организации, работающие в сфере прав людей с инвалидностью, обеспокоены слиянием Министерства труда и соцразвития с Министерством здравоохранения. Об этом говорится в их обращении на имя президента Садыра Жапарова. Его на своей странице в Facebook разместил заместитель председателя Совета по делам лиц с инвалидностью при правительстве Толкунбек Исаков.

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Они считают, что слияние недопустимо, потому что, во-первых, такого рода реорганизация отдаст абсолютный приоритет медицинскому подходу к инвалидности, а бюджетные расходы будут осуществляться исключительно на медицинские способы решения проблем в сфере прав лиц с инвалидностью, оставляя социальный подход за бортом.

На сегодня, по официальным данным, в стране насчитывается более 200 тысяч людей с инвалидностью, по неофициальным данным, — в два раза больше. Поэтому, считают в НПО, такое внушительное число граждан нуждается в социальной защите со стороны государства.

«Необходимо отметить, что социальный подход, в отличие от медицинского, направлен на борьбу с более широким кругом проблем в сфере прав лиц с инвалидностью. Социальный подход обеспечивает создание безбарьерной среды общения, обучения и профессиональной подготовки. На наш взгляд, совершенно очевидно, что подобная реорганизация отрицательно скажется на судьбах лиц с инвалидностью», — говорится в обращении.

Представители НПО просят президента оказать содействие во включении в структуру правительства отдельного Министерства труда и социального развития.