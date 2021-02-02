Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток навестили Сегизбаева и Абылгазиева

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили СИЗО ГКНБ. Об этом в организации сообщили журналистам.

По их словам, представители НЦПП встретились с бывшим премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, экс-председателем ГКНБ Абдилем Сегизбаевым, бывшим представителем президента в Жогорку Кенеше Курманбеком Дыйканбаевым. Кроме того, проверяющие переговорили с бывшим директором Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбеком Жумакановым, экс-главой Финпола Бакиром Таировым, экс-генеральным директором СЭЗ «Бишкек» Дуйшенбеком Ирсалиевым, директором чайханы «Нават» Сергеем Острецовым и бывшим начальником управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области Шаирбеком Бопоновым.

Уточняется, что в ходе покамерного обхода со стороны содержащихся в СИЗО ГКНБ, в том числе вышеуказанных лиц, жалоб на пытки, жестокое обращение или на условия содержания не поступило. В необходимых случаях со стороны сотрудников медсанчасти своевременно оказывается помощь.

Было выявлено, что на момент посещения в изоляторе временного содержания ГКНБ с нарушениями срока задержания находились граждане Таджикистана и Казахстана. Их не этапируют в СИЗО-1 Бишкека, поскольку нет результатов ПЦР-теста.