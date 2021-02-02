3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Ялтинской, Джалиля, Садовой, Парковой, Буденного;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Толстого;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-15), «Ала-Арча», «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Тынчтык», село Чон-Арык (улица Садырбаева), отрезки улиц Садырбаева, Калкагар, Бос-Болток, Подольской, Выставочной, Волоколамской, Садыгалиева, Боронбаева, Гагарина, Космической, Курчатова, Воркутинской, Некрасова, Репина, Скрябина, Бектенова, Панфилова, Логвиненко, переулок Бийского;
- 9.40-13.00 — улица Кольбаева;
- 10.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 6;
- 12.00-16.00 — жилмассив «Ак-Бата»;
- 13.00-16.00 — отрезки улиц Фере, Мусорского;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Жумабека, Иваницина, Орозбекова;
- 14.30-16.30 — 4-й микрорайон, 4а, 6, 6а, 6б, 16.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-15.00 — села Арашан, Чункурчак, Татыр, Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная);
- 13.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая, Клубная, имени генерала Акматова, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Бектенбаева, Нижняя Стройка), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева);
- 9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Новая, Логвиненко, Панфилова, Полевая, проспект Мира, переулок Советский), Садовое (улицы Учхозская, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Ленинское (ПМК-3), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Гроздь (улицы Грозденская, Садовая, Юбилейная, Чуйская, 60 лет Октября), Кок-Жар (улицы Кийизбаева, Алапаева, Кумушалиева, Кыдыкеева, Мадиева), Аламедин (улица Молодежная), Восток (улицы Щорса, Ленина, Советская, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Проектируемая, Масадык);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 62-292, Тынчтык, Усупбаева), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула);
- 9.30-16.30 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, переулки Северный, Лесной, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева), село Федоровка (улицы Центральная, Школьная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улицы Школьная, Садовая, 50 лет Октября), Ак-Суу (улицы Новая, Халтурина, Огородная, Карла Маркса, Гвардейская);
Панфиловский РЭС
- 10.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Подгорная, Верхняя, Осмонова, Тилебалиева, Центральная, Южная), Каптал;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Сакибаева, Ворошилова, Кирова, Зеленая, Пионерская, Ванахуна, Центральная, Чернышевского, Интернациональная, Чкалова, Панфилова, Дуйшанбинская, Безымянная, Победа, Орозова, Красноармейская ), село Жайылма (улицы Айдарова, Токтогула, Рахматова);
Чуйский РЭС
- 9.00-15.00 — ущелье Туракайын (кошара);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Манаса), город Орловка (улицы Ленина, Некрасова, Кирова, Победы).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, город Ноокат, сельская управа Корул.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, 1-9,22-31, улицы 60 лет Киргизии, 22, 24, Карла Маркса, Молодежная, 4, Советская, Энгельса, 5, 61-й разъезд), сельские управы Майдан, Халмион.