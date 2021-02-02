3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Ялтинской, Джалиля, Садовой, Парковой, Буденного;

9.30-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Толстого;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-15), «Ала-Арча», «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Тынчтык», село Чон-Арык (улица Садырбаева), отрезки улиц Садырбаева, Калкагар, Бос-Болток, Подольской, Выставочной, Волоколамской, Садыгалиева, Боронбаева, Гагарина, Космической, Курчатова, Воркутинской, Некрасова, Репина, Скрябина, Бектенова, Панфилова, Логвиненко, переулок Бийского;

9.40-13.00 — улица Кольбаева;

10.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 6;

12.00-16.00 — жилмассив «Ак-Бата»;

13.00-16.00 — отрезки улиц Фере, Мусорского;

13.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Жумабека, Иваницина, Орозбекова;

14.30-16.30 — 4-й микрорайон, 4а, 6, 6а, 6б, 16.