Только за два дня в городе Ош выявили 29 детей-попрошаек

В Оше за два дня выявили 29 несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством. Об этом сообщили в УВД города.

По его данным, 30-31 января в южной столице проведен рейд. Проверяли детей, ушедших из дома, находящихся в трудной жизненной ситуации, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством и привлеченных к незаконному труду.

Выявили 29 подростков-попрошаек, семеро из которых размещены в детский дом, остальные были доставлены в детское реабилитационное учреждение, а после беседы с родителями и родственниками отпущены домой.

Отмечается, что информация о трудном семейном положении четверых подростков направлена в комиссию по делам детей мэрии Оша.

Помимо этого, в ходе рейда проведена разъяснительная беседа с родителями 18 несовершеннолетних, привлеченных к незаконному труду. В отношении четырех родителей составлены протоколы по статье 61 Кодекса о проступках.