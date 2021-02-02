В Бишкеке 2 февраля утром возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 9 часов 59 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-10.00 — отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Панфилова;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Целиноградской, Садовой, Абдрахманова, переулок Абдрахманова;

9.30-13.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Бердиева, Кызыл-Адыр), «Нижний Орок»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Карасаева, переулок Тунгусский, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Бельмазар, Улук-Тоо, Беш-Темир, Максат, Терек-Сай), «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14), отрезки улиц Исанова, Чокморова, Московской;

9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66;

9.40-14.00 — 3-й микрорайон, 10, 11, 14-19;

9.40-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Салиевой;

9.40-16.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Токтогула, Усенбаева, Московской;

10.00-11.30 — отрезки улиц Орозбекова, Токтогула, Киевской;

11.00-12.30 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Безымянная, Береке, Тогуз-Тутун);

14.30-16.00 — отрезки улиц Исанова, Чокморова;

15.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Хан-Темир).

У кого намечается той

Айтурган Темирова

Родилась 2 февраля 1958 года во Фрунзе. Актриса и певица.

Альфия Самигуллина

Родилась 2 февраля 1968 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане прошел референдум

Референдум по двум вопросам прошел 2 февраля 2003 года. На нем избиратели должны были одобрить либо отклонить поправки в Конституцию, а также решить вопрос о том, позволено ли президенту Аскару Акаеву оставаться в должности до 2005-го. Оба вопроса одобрены большинством голосов.

Вынесенные на референдум поправки в Конституцию предусматривали расширение полномочий президента, сокращение полномочий Жогорку Кенеша, преобразование Жогорку Кенеша из двухпалатного парламента в однопалатный, сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша со 105 (в обеих палатах) до 75 (в одной палате).

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото из интернета. Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

В планы немецко-фашистского командования, намеченные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942-го начался первый этап Сталинградской битвы.

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Бои шли за каждый квартал, каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

31 января 1943-го командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен. Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие.

При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Всемирный день водно-болотных угодий

Впервые отмечен в 1997 году. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, подписана 2 февраля 1971-го в Иране.

Основная ее цель — сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

Родился 2 февраля (21 января) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.

С января 1925-го — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Михаила Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Фото из интернета. Мемориальный дом-музей М.Фрунзе в Бишкеке

Его имя носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.

Образ Михаила Фрунзе как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже в российском кинематографе.

Родился государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

Родился 2 февраля 1946 года в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.

Умер 11 февраля 2005-го.

Родился кинорежиссер Абдрашит Байтемиров

Фото kyrgyzcinema.com. Абдрашит Байтемиров

Родился 2 февраля 1936-го в Токмаке.

Свою творческую деятельность начал на сцене, с поста­новки в 1965 году дипломного спектакля «Трактирщица» Карло Гольдони в Рус­ском драмтеатре имени Надежды Крупской.

Молодой режиссер с 1965 по 1969 год смонтировал на студии «Кыргызфильм» 38 номеров киножурнала «Советская Киргизия».

Снял в 1966-1970 годах хроникально-документальные филь­мы «Матвеева стоянка», «Мы — молодой рабочий класс», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Равноправная, суверенная», «Заоблачный пастух» (пер­вый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмов в 1969-м), «Декада», «Близость».

Сдублировал на кыргызский язык 40 художественных фильмов.

В 1980 году дебютировал как сценарист в мультипликационном фильме «Старик Меке и великан».

Умер 21 декабря 2018-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Доме-музее Михаила Фрунзе, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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