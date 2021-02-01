ФУГИ готовит предложение в правительство по «Каравану», но не говорит какое

К митингующим у Дома правительства арендаторам ТЦ «Караван» вышли представители ФУГИ. Они сообщили, что руководством фонда готовится предложение по решению сложившейся ситуации, однако не смогли сказать, какое именно.

«Сейчас в руководстве фонда идет совещание. Когда будет готов официальный документ, вас с ним ознакомят», — сказал директор госучреждения «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом Сапар Ильязов.

Он также сообщил, что из общей прибыли, поступающей от работы ТЦ, только 30 процентов идут в бюджет республики. 70 процентов остаются у дирекции госпредприятия по управлению объектами для их ремонта, содержания и развития. Эта информация вызвала среди арендаторов возмущение. По их словам, торговый центр не ремонтировался очень давно. И им непонятно, куда уходят эти деньги.

Напомним, арендаторы «Каравана» вышли сегодня на очередной митинг с двумя требованиями — снять торговый центр с электронных торгов и выдать им договоры аренды с правом пролонгации. Последние два года, напомним, ГП «Мулк» не подписывает с ними официальных документов. При этом, по словам предпринимателей, они исправно ежемесячно оплачивают аренду.

Арендаторы уже выходили на митинг в ноябре прошлого года. На акции протеста тогда они заявляли, что торговый центр незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорили митингующие.

С митингующими в тот раз встретилась вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Она обещала решить ситуацию.