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Общество

Арендаторы ТЦ «Караван» вновь вышли на митинг к Дому правительства

В Бишкеке арендаторы торгового центра «Караван» вышли на митинг. Около 100 человек требуют решить вопрос с договорами. 

«Договорные отношения с ГП «Мулк» закончились в 2019 году. Однако по сей день нам не продлили договоры. Несмотря на это, мы ежемесячно платим деньги за аренду бутиков. Нас пытаются выселить третий раз подряд. Накануне пришло очередное уведомление о том, чтобы мы срочно освободили свои места. Последний раз, когда мы выходили на митинг, была создана правительственная комиссия, об итогах работы которой мы не знаем. Мы требуем одного — чтобы нам дали спокойно работать, чтобы наши гражданские права защищались договором и законом», — сказала арендатор ТЦ Дамира Абдиева.

Напомним, это уже не первый митинг предпринимателей. Ранее они неоднократно выходили на акции протеста и заявляли, что торговый центр «Караван» незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорили митингующие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181821/
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Арендаторы ТЦ «Караван» вновь вышли на митинг к Дому правительства