Для зараженных COVID-19 свободны 269 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 269 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 1 февраля:

Национальный хирургический центр — 7;

Национальный центр фтизиатрии — 24;

Национальный центр кардиологии и терапии — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 220;

Национальный центр онкологии и гематологии — 11.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 588 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.