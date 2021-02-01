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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 102,9 миллиона, умерли более 2,2 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 535 тысяч 406. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 102 миллиона 944 тысячи 487 человек. Больше всего зараженных в США (26 миллионов 185 тысяч 362), Индии (10 миллионов 746 тысяч 183), Бразилии (9 миллионов 204 тысячи 731), Великобритании (3 миллиона 828 тысяч 183), России (3 миллиона 808 тысяч 348), Франции (3 миллиона 255 тысяч 920), Испании (2 миллиона 743 тысячи 119), Италии (2 миллиона 553 тысячи 32), Турции (2 миллиона 477 тысяч 463), Германии (2 миллиона 225 тысяч 659) и Колумбии (2 миллиона 94 тысячи 884).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 57 миллионов человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 26 тысяч 250.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 227 тысяч 568. За трое суток показатель вырос на 38 тысяч 728 человек. В том числе в США скончались 441 тысяча 319, Бразилии — 224 тысячи 504, Мексике — 158 тысяч 536, Индии — 154 тысячи 274, Великобритании — 106 тысяч 367 и Италии — 88 тысяч 516.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 235 тысяч 828, Узбекистане — 78 тысяч 711, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181803/
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