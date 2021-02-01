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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 255 человек, 196 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 255 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 674 пациента, в больницах — 581. В том числе 30 человек — в крайне тяжелом состоянии, 166 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (383 человека, или 65,9 процента) оценивают как средней тяжести. Только два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 91 человек. В Бишкеке выписаны 47 человек, Оше — 1, Чуйской области — 27, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 987 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181786/
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