В Кыргызстане за сутки выявили еще 59 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Чуйской области — 19, Ошской — 2, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 588 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.