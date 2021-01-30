В Кыргызстане за сутки выявили еще 76 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 27 заболевших, Оше — 3, Чуйской области — 28, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 3, Нарынской —1, Джалал-Абадской — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 453 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.