В Бишкеке 1 февраля облачно, днем возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 9 часов 56 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 30а, 46-49, жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я);

9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Кантемировской, Садовой, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улицы Пархоменко.

У кого намечается той

Денис Петрашов

Родился 1 февраля 2000 года. Пловец, мастер спорта международного класса. Обладатель путевки на Олимпиаду-2020.

Памятные даты

Образована Киргизская АССР

1 февраля 1926 года Киргизская автономная область преобразована в Киргизскую АССР в составе РСФСР.

С принятием новой, «сталинской» Конституции 5 декабря 1936 года Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР.

В Кыргызстане открылось первое посольство

В 1992 году в Кыргызстане появилось первое зарубежное посольство — США. Возглавил его Эдвард Гурвиц, который работал с сентября 1992-го до октября 1994-го. При нем в КР стало активно работать Агентство США по международному развитию (USAID).

При Эдварде Гурвице (буквально на следующий день после вручения им верительных грамот Аскару Акаеву) Кыргызстан присоединился к группе Всемирного банка, после чего в республику стали поступать кредитные и грантовые средства под видом помощи.

Всемирный день хиджаба

Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

Мысль о проведении Дня хиджаба пришла мусульманке Назме Кхан в 2013 году. Она родилась в Бангладеш, будучи школьницей, переехала в Америку. Одноклассники и однокурсники постоянно смеялись над ее хиджабом.

Девушка решила создать сайт, где будут выложены не только уникальные фасоны хиджаба, но посетители смогут рассказывать о своем отношении к исламской одежде, а мусульманки, столкнувшиеся когда-либо с проявлением дискриминации из-за своего платка, получат моральную поддержку.

Только в первый год в акции приняли участие женщины из более чем 67 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Абдылда Белеков

В 1928-м в селе Корумду в семье бедняка родился поэт, переводчик, журналист Абдылда Белеков.

С 1946 по 1948 год — специальный корреспондент газеты «Ысык-Көл правдасы», с 1957 по 1959 год работал в редакции журнала «Чалкан», с 1961 по 1972 год — в редакции журнала «Ала-Too», а с 1973 по 1975 год — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

В 1954-м издан первый стихотворный сборник «Айкын жол» («Ясный путь»).

Родился композитор Асан Мурзабаев

Фото из интернета. Асан Мурзабаев

Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.

Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.

В 1980-е обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.

Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).

В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.

Умер 20 ноября 2012-го.

Умерла Курманджан датка

1 февраля 1907-го в селе Мады, близ Оша, умерла кыргызская государственная и военная деятельница, предводительница и правительница алайских кыргызов с 1832 по 1876 год Курманджан датка.

Известна как Алайская царица, Королева юга, Мать нации, Королева гор. Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате.

Она полковник Российской императорской армии (1876). Ее похоронили в Оше рядом с сыном Камчибеком, казненным в 1895-м.

Умер актер Муратбек Рыскулов

Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957)

Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря 1899-го) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.

С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.

Снимался в кино с 1949-го. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.

Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов.

Умер 1 февраля 1974 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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