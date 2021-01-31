Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Инаугурация прошла в Кыргызской национальной филармонии. Он принес присягу кыргызскому народу и отметил, что на посту главы государства будет править справедливо, защищать права человека и соблюдать нормы Конституции. Церемония ничем особым не выделялась. Кроме того, что в Бишкеке был сильнейший смог и глава государства не смог выговорить слово «соотечественники».
Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ему предъявили обвинение в незаконном обогащении и в том, что он якобы выделил ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительные территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Кстати, территория рудника не менялась с 2009 года. А вот обвинение в незаконном обогащении тоже затрещало по швам. Как заявил адвокат экс-премьера, обвинение о наличии 100 квартир с Мухаммедкалыя Абылгазиева сняли.
- Административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении Проекта детальной планировки. Таким образом, и ПДП признали недействительным. Его столичные депутаты приняли без обсуждения, и он находился долго в центре скандала. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, бишкекчане решили отстоять свои права в суде. Это им удалось.
Окончательный проект новой редакции Конституции готов. Об этом 24.kg сообщил глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов. В ближайшее время его передадут на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша. «Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить коррективы до того, как пройдет референдум», — подчеркнул он.
Ранее группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Когда Основному закону покоя нет
По результатам очередного референдума большая часть из тех, кто вообще пошел голосовать, выбрали президентскую модель государственного устройства. Весной страну ожидает еще одно всенародное голосование — по принятию проекта новой редакции Конституции. Ее перекройка давно стала излюбленной забавой властей страны. Подробнее — «Перекройка Конституции: как это было. Timeline».
Как откупиться от уголовного наказания
С момента смены власти в Кыргызстане изменилось и отношение к уголовным делам по коррупционным статьям. Теперь можно возместить ущерб и выйти на свободу. Однако юристы считают, что подход силовиков избирательный, а сама система может быть незаконной. Подробнее о ситуации в материале «Возмещение ущерба по уголовным делам. Амнистия или узаконенная взятка?»
Проклятие премьер-министров
Глава правительства Кыргызстана — должность желанная, но и опасная. Большинство премьеров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решеткой. Мы успели сменить 31 премьер-министра за неполные 30 лет независимости. Только 12 из них ушли без уголовного преследования. Подробнее — «Проклятая должность. Пост премьера как трамплин в тюремную камеру».
Топ-5 самых громких скандалов экс-премьера Абылгазиева
В Бишкеке задержали экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его обвинили в незаконном обогащении и подписании постановления, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» якобы дополнительно предоставили территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Он ушел в отставку в июне 2020 года на волне громкого скандала, который разразился вокруг сделки по продаже радиочастот, и последовавших за этим уголовных дел. Это не единственный скандал, в котором упоминается имя Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Как праворульные в страну просачиваются
Официально ввозить и ставить на учет в Кыргызстане праворульные машины запрещено с лета 2015 года. Однако на сайтах продаж подержанных авто и на дорогах республики все чаще стали встречаться свежие «японцы» с абхазскими номерами по весьма демократичным ценам. Впервые их заметили еще летом 2019 года. Праворульный транспорт спокойно ввозят в страну из стран ЕАЭС в обход всех возможных запретов и свободно его здесь продают. Подробности в материале 24.kg «Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины».
Проверки и уголовные дела. Как бизнесу перекрывают кислород
В Кыргызстане руководители правоохранительных органов не раз заявляли, что «кошмар» для бизнеса закончился давно. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев обещал, что на представителей бизнеса никто не будет давить или «крышевать». Однако скандал с сетью магазинов «Спекулянт» доказывает обратное. 24.kg вспомнило случаи, когда правоохранители необоснованно возбуждали уголовные дела против бизнеса.
Коронавирус: будет ли вакцинация и как защитить детей
«Прививка от COVID-19. Как будут вакцинировать в Кыргызстане — вопрос открытый».
Школы вернулись к традиционному формату обучения. С ноября 2020-го, со второй четверти возобновили учебу офлайн 2 тысячи 100 школ, остальные — с нового года. В Бишкеке пока за парты вернулись только ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Всего в столице в обычном режиме посещают школы более 53 тысяч детей. Вместе с санитарным врачом департамента профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора при Минздраве Марией Кушубаковой 24.kg подготовило рекомендации о мерах безопасности, которым следует научить ребенка во время пандемии коронавируса.
Как кыргызстанцы вынуждены искать счастья за границей
27-летний кыргызстанец Алмаз Касымов полгода назад с семьей переехал в Стамбул (Турция). Вместе с супругой они решили кардинально поменять жизнь в разгар пандемии коронавируса и карантина в Кыргызстане. В интервью 24.kg молодой мужчина рассказал, чем занимался на родине, почему решил эмигрировать именно в Турцию и с какими трудностями столкнулась молодая семья, сменив страну проживания.
Кыргызстан свалился в экономическую яму
Восстановиться после весеннего локдауна экономика Кыргызстана так и не смогла. Последовавшие за ним политические неурядицы и так и не открывшиеся границы усугубили ситуацию. Кыргызстан с меньшими потерями пережил даже кризисы 1998 и 2008 годов. Зафиксирован и инфляционный антирекорд. Рост цен по итогам 2020-го стал максимальным за последние пять лет. Подробнее в обзоре «Итоги — 2020. Самый большой рост цен за пять лет и падение экономики».
Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей
Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по зимнему Кыргызстану. Нашим авторам удается увидеть красоту и среди заснеженных городов и сел. Подробнее — «Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче».
Первый, кто переплыл Иссык-Куль
Ахмед Анарбаев — единственный из кыргызских спортсменов, который в составе сборной СССР по плаванию попал на Олимпиаду в Мехико. После ухода из большого спорта установил весьма любопытный рекорд, достойный книги Гиннесса. Он первым переплыл Иссык-Куль. Об этом в материале «Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике».