Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Инаугурация прошла в Кыргызской национальной филармонии. Он принес присягу кыргызскому народу и отметил, что на посту главы государства будет править справедливо, защищать права человека и соблюдать нормы Конституции. Церемония ничем особым не выделялась. Кроме того, что в Бишкеке был сильнейший смог и глава государства не смог выговорить слово «соотечественники».

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ему предъявили обвинение в незаконном обогащении и в том, что он якобы выделил ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительные территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Кстати, территория рудника не менялась с 2009 года. А вот обвинение в незаконном обогащении тоже затрещало по швам. Как заявил адвокат экс-премьера, обвинение о наличии 100 квартир с Мухаммедкалыя Абылгазиева сняли.

Административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении Проекта детальной планировки. Таким образом, и ПДП признали недействительным. Его столичные депутаты приняли без обсуждения, и он находился долго в центре скандала. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, бишкекчане решили отстоять свои права в суде. Это им удалось.

Окончательный проект новой редакции Конституции готов. Об этом 24.kg сообщил глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов. В ближайшее время его передадут на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша. «Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить коррективы до того, как пройдет референдум», — подчеркнул он.

Ранее группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Когда Основному закону покоя нет

Фото из интернета. Конституции Кыргызстана переписывали неоднократно. Но пока без особой пользы

По результатам очередного референдума большая часть из тех, кто вообще пошел голосовать, выбрали президентскую модель государственного устройства. Весной страну ожидает еще одно всенародное голосование — по принятию проекта новой редакции Конституции. Ее перекройка давно стала излюбленной забавой властей страны. Подробнее — «Перекройка Конституции: как это было. Timeline».

Как откупиться от уголовного наказания

С момента смены власти в Кыргызстане изменилось и отношение к уголовным делам по коррупционным статьям. Теперь можно возместить ущерб и выйти на свободу. Однако юристы считают, что подход силовиков избирательный, а сама система может быть незаконной. Подробнее о ситуации в материале «Возмещение ущерба по уголовным делам. Амнистия или узаконенная взятка?»

Проклятие премьер-министров

Фото из интернета. Не многим премьер-министрам удалось уйти с должности без скандалов и уголовных дел

Глава правительства Кыргызстана — должность желанная, но и опасная. Большинство премьеров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решеткой. Мы успели сменить 31 премьер-министра за неполные 30 лет независимости. Только 12 из них ушли без уголовного преследования. Подробнее — «Проклятая должность. Пост премьера как трамплин в тюремную камеру».

Топ-5 самых громких скандалов экс-премьера Абылгазиева

В Бишкеке задержали экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его обвинили в незаконном обогащении и подписании постановления, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» якобы дополнительно предоставили территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Он ушел в отставку в июне 2020 года на волне громкого скандала, который разразился вокруг сделки по продаже радиочастот, и последовавших за этим уголовных дел. Это не единственный скандал, в котором упоминается имя Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Как праворульные в страну просачиваются

Фото 24.kg. Объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов Кыргызстана

Официально ввозить и ставить на учет в Кыргызстане праворульные машины запрещено с лета 2015 года. Однако на сайтах продаж подержанных авто и на дорогах республики все чаще стали встречаться свежие «японцы» с абхазскими номерами по весьма демократичным ценам. Впервые их заметили еще летом 2019 года. Праворульный транспорт спокойно ввозят в страну из стран ЕАЭС в обход всех возможных запретов и свободно его здесь продают. Подробности в материале 24.kg «Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины».

Проверки и уголовные дела. Как бизнесу перекрывают кислород

В Кыргызстане руководители правоохранительных органов не раз заявляли, что «кошмар» для бизнеса закончился давно. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев обещал, что на представителей бизнеса никто не будет давить или «крышевать». Однако скандал с сетью магазинов «Спекулянт» доказывает обратное. 24.kg вспомнило случаи, когда правоохранители необоснованно возбуждали уголовные дела против бизнеса.

Коронавирус: будет ли вакцинация и как защитить детей

Фото из интернета. Когда и как будет вакцинироваться Кыргызстан — неизвестно

Вакцинация от коронавируса началась во многих странах мира. Кыргызстан пока планирует проведение иммунизации и изучает препараты, как предлагаемые в рамках механизма COVAX, так и другие, произведенные не в государствах-участниках. О том, как будут отбирать вакцины для кыргызстанцев,рассказала начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Подробнее —

Школы вернулись к традиционному формату обучения. С ноября 2020-го, со второй четверти возобновили учебу офлайн 2 тысячи 100 школ, остальные — с нового года. В Бишкеке пока за парты вернулись только ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Всего в столице в обычном режиме посещают школы более 53 тысяч детей. Вместе с санитарным врачом департамента профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора при Минздраве Марией Кушубаковой 24.kg подготовило рекомендации о мерах безопасности, которым следует научить ребенка во время пандемии коронавируса.

Как кыргызстанцы вынуждены искать счастья за границей

Фото Алмаза Касымова. Еще в Бишкеке

27-летний кыргызстанец Алмаз Касымов полгода назад с семьей переехал в Стамбул (Турция). Вместе с супругой они решили кардинально поменять жизнь в разгар пандемии коронавируса и карантина в Кыргызстане. В интервью 24.kg молодой мужчина рассказал, чем занимался на родине, почему решил эмигрировать именно в Турцию и с какими трудностями столкнулась молодая семья, сменив страну проживания.

Кыргызстан свалился в экономическую яму

Восстановиться после весеннего локдауна экономика Кыргызстана так и не смогла. Последовавшие за ним политические неурядицы и так и не открывшиеся границы усугубили ситуацию. Кыргызстан с меньшими потерями пережил даже кризисы 1998 и 2008 годов. Зафиксирован и инфляционный антирекорд. Рост цен по итогам 2020-го стал максимальным за последние пять лет. Подробнее в обзоре «Итоги — 2020. Самый большой рост цен за пять лет и падение экономики».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по зимнему Кыргызстану. Нашим авторам удается увидеть красоту и среди заснеженных городов и сел. Подробнее — «Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче».

Первый, кто переплыл Иссык-Куль

Ахмед Анарбаев — единственный из кыргызских спортсменов, который в составе сборной СССР по плаванию попал на Олимпиаду в Мехико. После ухода из большого спорта установил весьма любопытный рекорд, достойный книги Гиннесса. Он первым переплыл Иссык-Куль. Об этом в материале «Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике».