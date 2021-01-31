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Общество
Сюжет: Полезные советы

Чем опасен храп и как с ним бороться

Почти треть своей жизни человек проводит во сне. Согласно данным мировой статистики, 20 процентов людей после 30 лет постоянно храпят. Многие из них воспринимают храп как неприятный звуковой феномен. Однако это не так.

К каким последствиям для здоровья может привести храп, 24.kg рассказал лор-врач, сомнолог Владимир Пак.

1

Храп – это болезнь или симптом?

До последнего десятилетия храп рассматривали как симптом, чаще был стереотип, что это следствие излишней массы тела.

В последнее время рассматривается как самостоятельная болезнь, которую необходимо лечить.

Храп, особенно с апноэ (остановка дыхания во сне), может давать ряд осложнений. Среди них повышение артериального давления, обычно утром, после пробуждения. Позже к ним присоединяются эндокринные изменения, увеличивается вес, могут возникнуть урологические проблемы, у мужчин зачастую снижается эрекция.

И получается такой порочный круг: человек храпит - увеличивается вес. Увеличивается вес - усиливается храп.

2

Чем опасен храп или это просто неудобство для рядом спящего?

Храп бывает двух видов: без апноэ и с ним. В первом случае организм не страдает, нет ночной гипоксии, просто человек, говоря простым языком, громко дышит.

Если храп сопровождается остановкой дыхания во сне (апноэ), падает сатурация, бывают гипоксия мозга, что иногда приводит к ишемическим инсультам, гипоксия сердечной мышцы, может быть причиной инфаркта, чаще это бывает у мужчин.

Кроме того, храп это такая эстетическая проблема. По статистике до 30 процентов разводов связаны с храпом.

В плане опасности для самого человека – если без апноэ, то это безопасно.

3

Какие основные причины храпа?

Причин много. Одна из основных – затрудненное носовое дыхание, увеличенные небные миндалины, скопление жировой ткани вокруг глотки.

Часто человек может храпеть во время сна на спине. Это происходит потому, что при таком положении корень языка расслабляется и немного смещается назад, тем самым закрывая просвет.

4

К какому врачу идти с проблемой?

Если есть признаки дневной сонливости, головной боли, повышенная масса тела, жалобы со стороны супруга, лучше обратиться к сомнологу для установления причины храпа и его лечения.

Консультация и осмотр проводятся днем. А сам храп исследуется ночью. Для этого разработали специальные мониторы с датчиками. Пациент забирает прибор с собой и перед сном надевает. Всю ночь монитор фиксирует дыхание, пульс, уровень кислорода, движение грудной клетки. Эти параметры помогают определить вид храпа и выбрать лечение.

Лечение бывает консервативным и хирургическим. Оно подбирается индивидуально.

5

К какому врачу идти с проблемой?

Если есть признаки дневной сонливости, головной боли, повышенная масса тела, жалобы со стороны супруга, лучше обратиться к сомнологу для установления причины храпа и его лечения.

Консультация и осмотр проводятся днем. А сам храп исследуется ночью. Для этого разработали специальные мониторы с датчиками. Пациент забирает прибор с собой и перед сном надевает. Всю ночь монитор фиксирует дыхание, пульс, уровень кислорода, движение грудной клетки. Эти параметры помогают определить вид храпа и выбрать лечение.

Лечение бывает консервативным и хирургическим. Оно подбирается индивидуально.

6

Насколько эффективны разные приспособления, которые призваны избавить от храпа?

На самом деле сейчас много различных приспособлений, которые немного приоткрывают ноздри, спреев. Они могут преуменьшать тяжесть храпа, но полностью излечить не могут.

7

Помогут ли какие-то специальные упражнения или ритуалы перед сном, чтобы ночью не храпеть?

Упражнения, действительно, есть. Они больше направлены на укрепление мышц глотки, мягкого неба, языка. Они не избавляют от храпа, но помогают начать храпеть немного позже: например не через пять минут после засыпания, а через час.

8

Чаще храпят мужчины или женщины и почему?

Мужчины на самом деле храпят чаще, чем женщины. Версий, почему это происходит много, но однозначной доказанной нет. Отчасти это связано с тем, что мужчины чаще имеют избыточный вес.

9

Бывает, что храпят маленькие дети. С чем это связано?

Наиболее часто причины храпа – затрудненное носовое дыхание. Если маленький ребенок (3-4 годика), то может просто забиваться нос. С 3-10 лет зачастую это увеличенные аденоиды или небные миндалины. Необходимо обследование, лечение, при необходимости оперативное вмешательство. В редких случаях бывает апноэ центрального генеза, когда нестабильно работает дыхательный центр и ребенок забывает дышать.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181657/
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