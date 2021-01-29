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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 255 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 255 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 29 января:

  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Национальный центр фтизиатрии — 28;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 207;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 377 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181638/
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