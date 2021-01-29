Для зараженных COVID-19 свободны 255 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 255 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 29 января:
- Национальный хирургический центр — 7;
- Национальный центр фтизиатрии — 28;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 207;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 9.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 377 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.