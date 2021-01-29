В «Кумтор Голд Компани» заявили, что площадь рудника не менялась с 2009 года

В Бишкеке арестовали экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Одно из предъявленных ему ГКНБ обвинений — якобы он постановлением выделил руднику «Кумтор» дополнительные площади для геологоразведки и добычи золота, увеличив ее «почти в два раза до 26,3 тысячи гектаров».

В ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) 24.kg прокомментировали ситуацию. В частности сообщили, что «Кумторская лицензионная площадь в 266,6 квадратных километра (или 26 тысяч 660 гектаров ) определена полученной в 1997 году лицензией на право пользования недрами с целью геологического изучения и подписанным лицензионным соглашением». В 2005-м данную лицензию продлили.

На основании соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009 года и пересмотренных соглашений по проекту от 6 июня 2009 года (ратифицированы законом от 30 апреля 2009-го) кумторская концессионная площадь составила 26 тысяч 400 гектаров . Разница между размером лицензионной и концессионной площадей связана с изменением системы координат и методики подсчета.

Кумторская концессионная площадь не включает в себя никакие другие дополнительные площади, кроме указанной выше лицензионной площади. «Кумтор Голд Компани»

«Пересмотренный концессионный договор (ПДК) заключен между правительством Кыргызстана и ЗАО «Кумтор Голд Компани» 6 июня 2009 года. Он заключен в рамках исполнения соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009-го.

Данное соглашение ратифицировал Жогорку Кенеш. Оно предусматривало ряд прав, обязательств и привилегий для сторон. В частности оговаривалась концессионная площадь (26400,8 гектара), получение ОАО «Кыргызалтын» 43 миллионов 532 тысяч 615 обыкновенных акций «Центерра Голд Инк.», что увеличило долю на 43,8 процента — с 33 миллионов 869 тысяч 151 акции до 77 миллионов 401 тысячи 766 акций.

Рыночная стоимость акций «Центерры», принадлежащих Кыргызстану, составляет свыше $834 миллионов.

Кроме того, по соглашению правительству Кыргызстана «Кумтор Голд Компании» выплатило более $22 миллионов.

«Сейчас КГК пользуется земельным участком площадью 26 тысяч 400,8 гектара на основании действующего удостоверения на право временного пользования земельным участком на период до 4 декабря 2042 года. Оно выдано на общих основаниях в рамках действующего земельного законодательства», — сообщили в компании.

«Важно отметить, что сейчас все геологоразведочные работы идут на границах центрального участка карьера — главным образом в области под названием «хоккейная клюшка» и в углублении зоны SB в целях продления срока эксплуатации карьера. Задача разведочных буровых работ — выявление зон минерализации, расположенных близ поверхности, поиск дополнительных ресурсов на северо-восточном борту центрального карьера, в коридоре между центральным и юго-западным карьерами, на флангах сарыторской рабочей зоны», — сообщили в ЗАО «Кумтор Голд Компани».