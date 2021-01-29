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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Парадокс коронавируса назвали в ВОЗ

В Европе сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, вакцины дают огромную надежду, с другой, появление новых штаммов вируса вызывает большую тревогу, а рост темпов распространения COVID-19 в ряде стран заставил власти пойти на жесткие ограничительные меры. Об этом на брифинге заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщают «Новости ООН».

Он отметил, что несмотря на то, что в 35 европейских странах идет вакцинация от COVID-19, ни в коем случае нельзя расслабляться и терять бдительность — особенно учитывая появление новых, более заразных вариантов коронавируса.

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«Этот парадокс, когда люди благодаря появлению вакцины начинают видеть «свет в конце тоннеля», но в то же время в свете новой опасности их призывают соблюдать ограничения, что вызывает напряженность, тревогу, усталость и смятение. И в таких обстоятельствах это совершенно понятно», — сказал Ханс Клюге.

Он добавил, что открывать и снова закрывать общественные места, вводить карантин и внезапно снимать его — это порочная стратегия. 

Лучший способ возродить экономику и минимизировать побочные эффекты — вводить и постепенно снимать ограничительные меры, основывясь на эпидемиологических критериях.

Ханс Клюге

В то же время в тех странах, которые ввели ограничения, количество новых случаев заражения — в том числе и новыми вариантами — сократилось. За последние две недели подобное сокращение было отмечено в 30 странах — на 7 больше, чем две недели назад.

«Тем не менее темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе очень высоки», — сказал Ханс Клюге и добавил, что расслабляться рано — системы здравоохранения и социальные службы едва справляются с увеличивающейся нагрузкой. Кроме того, учитывая, что в регионе COVID-19 был подтвержден лишь у трети населения, нужно понимать, что у вируса еще есть большое «поле деятельности».

Ханс Клюге предупредил, что вакцинация займет немало времени, и призвал европейцев проявить терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181619/
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