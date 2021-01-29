COVID-19 в мире. Заразились более 101,4 миллиона, умерли более 2,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 558 тысяч 798. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 101 миллион 409 тысяч 81 человек. Больше всего зараженных в США (25 миллионов 756 тысяч 796), Индии (10 миллионов 701 тысяча 193), Бразилии (9 миллионов 58 тысяч 687), Великобритании (3 миллиона 754 тысячи 448), России (3 миллиона 752 тысячи 548), Франции (3 миллиона 166 тысяч 145), Испании (2 миллиона 705 тысяч 1), Италии (2 миллиона 515 тысяч 507), Турции (2 миллиона 457 тысяч 118), Германии (2 миллиона 194 тысячи 562) и Колумбии (2 миллиона 67 тысяч 575).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 56 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 296 тысяч 695.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 188 тысяч 840. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 902 человека. В том числе в США скончались 432 тысячи 971, Бразилии — 221 тысяча 547, Индии — 153 тысячи 847, Мексике — 153 тысячи 639, Великобритании — 103 тысячи 324 и Италии — 87 тысяч 381.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 377 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 231 тысяча 657, Узбекистане — 78 тысяч 556, Таджикистане — 13 тысяч 308.