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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 392 человека, 203 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 392 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 792 пациента, в больницах — 600. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 180 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (394 человека, или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 162 человека. В Бишкеке выписаны 69 человек, Оше — 1, Чуйской области — 51, Ошской — 3, Таласской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 643 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181591/
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