В Кыргызстане за сутки выявили еще 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 53 случая, Оше — 1, Чуйской области — 11, Ошской — 5, Таласской — 1, Нарынской —1 , Джалал-Абадской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 377 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.