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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Батукаева. В суде вновь просят отпустить из-под стражи Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 

Обвиняемыми проходят бывший президента Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, академик Абдухалим Раимжанов и бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. На сегодняшнем судебном заседании адвокаты обвиняемого Атамбаева Сергей Слесарев и Замир Жоошев заявили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного в связи с ухудшением здоровья. Суд оставил его открытым.

Отметим, что самого Атамбаева на процесс не доставили. Не было и Раимжанова. Судебное заседание отложено на 3 февраля.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181539/
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