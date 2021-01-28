Дело Батукаева. В суде вновь просят отпустить из-под стражи Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Обвиняемыми проходят бывший президента Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, академик Абдухалим Раимжанов и бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. На сегодняшнем судебном заседании адвокаты обвиняемого Атамбаева Сергей Слесарев и Замир Жоошев заявили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного в связи с ухудшением здоровья. Суд оставил его открытым.

Отметим, что самого Атамбаева на процесс не доставили. Не было и Раимжанова. Судебное заседание отложено на 3 февраля.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.