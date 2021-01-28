COVID-19 в мире. Заразились более 100,8 миллиона, умерли более 2,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 607 тысяч 182. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 100 миллионов 850 тысяч 283 человека. Больше всего зараженных в США (25 миллионов 595 тысяч 302), Индии (10 миллионов 689 тысяч 527), Бразилии (8 миллионов 996 тысяч 876), России (3 миллиона 733 тысячи 692), Великобритании (3 миллиона 725 тысяч 637), Франции (3 миллиона 165 тысяч 449), Испании (2 миллиона 670 тысяч 102), Италии (2 миллиона 501 тысяча 147), Турции (2 миллиона 449 тысяч 839), Германии (2 миллиона 179 тысяч 679) и Колумбии (2 миллиона 55 тысяч 305).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 55,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 370 тысяч 278.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 173 тысяч 938. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 88 человек. В том числе в США скончались 429 тысяч 157, Бразилии — 220 тысяч 161, Индии — 153 тысячи 724, Мексике — 153 тысячи 639, Великобритании — 102 тысячи 85 и Италии — 86 тысяч 889.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 303 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 230 тысяч 188, Узбекистане — 78 тысяч 510, Таджикистане — 13 тысяч 308.