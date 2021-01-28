Для зараженных COVID-19 свободны 242 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 242 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места 28 января:

Национальный хирургический центр — 6;

Национальный центр фтизиатрии — 29;

Национальный центр кардиологии и терапии — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 196;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 303 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.