Для зараженных COVID-19 свободны 242 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 242 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места 28 января:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Национальный центр фтизиатрии — 29;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 196;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 303 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.