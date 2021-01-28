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Общество

В селе Ивановка открыли родильное отделение

В селе Ивановка открыли родильное отделение. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, жители долгое время просили дать женщинам возможность рожать в местной больнице.

«Здоровье матери и ребенка является одним из приоритетных направлений в работе министерства. Сейчас нет финансов, чтобы отремонтировать старое здание, поэтому родильное отделение на пять коек будет располагаться на первом этаже хирургического отделения. В самое ближайшее время начнется прием пациенток. Вопрос с кадрами решен. Также хочу отметить, что в родильном отделении будут приниматься только физиологические роды, а роды с патологией будут направляться в Кант», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181443/
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