В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 481 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 863 пациента, в больницах — 618. В том числе 21 человек — в крайне тяжелом состоянии, 206 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (387 человек, или 62,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только четыре пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 151 человек. В Бишкеке выписаны 54 человека, Оше — 2, Чуйской области — 49, Ошской — 14, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 481 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.