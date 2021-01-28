В Кыргызстане за сутки выявили еще 128 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 48 случаев, в Чуйской области — 60, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 5.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 303 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.