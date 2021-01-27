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Общество
Сюжет: COVID-19

Юристы «Бир Дуйно» будут защищать жертв семейного насилия. Бесплатно

Правозащитный центр «Бир дуйно — Кыргызстан» начал прием заявок от граждан, которым юристы будут оказывать бесплатные услуги. Об этом сообщили в организации.

Помощь оказывается в рамках проекта «Защита прав и предотвращение последствий COVID-19 в детдомах, психиатрических, закрытых учреждениях».

«Жалобы могут касаться таких вопросов, как семейно-бытовое насилие, ущемление прав человека при получении доступа к медицинским услугам и образованию, в период пандемии, нарушение прав человека в местах принудительного содержания, оценка адекватности ограничительных мер, поддержка субъектов предпринимательской деятельности», — проинформировали юристы.

Оставить заявку можно по телефону: 0550184095.

Выборка кейсов будет осуществляться также среди обратившихся за бесплатной юридической консультацией по горячей линии, запущенной в сентябре прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181355/
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