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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Дело Райымбека Матраимова. В суде определили дату начала процесса

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова поступило в суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что первое заседание по делу состоится 3 февраля в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181338/
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