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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 100 миллионов, умерли более 2,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 540 тысяч 322. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 100 миллионов 243 тысячи 101 человек. Больше всего зараженных в США (25 миллионов 437 тысяч 228), Индии (10 миллионов 676 тысяч 838), Бразилии (8 миллионов 933 тысячи 956), России (3 миллиона 716 тысяч 228), Великобритании (3 миллиона 700 тысяч 268), Франции (3 миллиона 138 тысяч 498), Испании (2 миллиона 629 тысяч 817), Италии (2 миллиона 485 тысяч 956), Турции (2 миллиона 442 тысячи 350), Германии (2 миллиона 164 тысячи 43) и Колумбии (2 миллиона 41 тысяча 352).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 55,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 357 тысяч 9.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 156 тысяч 850. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 623 человека. В том числе в США скончались 425 тысяч 62, Бразилии — 218 тысяч 878, Индии — 153 тысячи 587, Мексике — 152 тысячи 16, Великобритании — 100 тысяч 359 и Италии — 86 тысяч 422.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 175 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 228 тысяч 562, Узбекистане — 78 тысяч 471, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181312/
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