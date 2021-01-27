В Кыргызстане за сутки выявили еще 107 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 45 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 27, Ошской — 16, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 5.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 175 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.