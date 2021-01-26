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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 99,7 миллиона, умерли более 2,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 765. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 99 миллионов 702 тысячи 779 человек. Больше всего зараженных в США (25 миллионов 290 тысяч 524), Индии (10 миллионов 667 тысяч 736), Бразилии (8 миллионов 871 тысяча 393), России (3 миллиона 698 тысяч 246), Великобритании (3 миллиона 680 тысяч 101), Франции (3 миллиона 116 тысяч 355), Испании (2 миллиона 593 тысячи 382), Италии (2 миллиона 475 тысяч 372), Турции (2 миллиона 435 тысяч 247), Германии (2 миллиона 154 тысячи 656) и Колумбии (2 миллиона 27 тысяч 746).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 54,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 273 тысячи 276.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 139 тысяч 227. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 506 человек. В том числе в США скончались 420 тысяч 963, Бразилии — 217 тысяч 664, Индии — 153 тысячи 470, Мексике — 150 тысяч 273, Великобритании — 98 тысяч 723 и Италии — 85 тысяч 881.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 68 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 227 тысяч 157, Узбекистане — 78 тысяч 429, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181172/
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