В Кыргызстане за сутки выявили еще 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 42 случая, Оше — 2, Чуйской области — 40, Ошской — не зарегистрировано, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.